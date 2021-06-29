И несмотря на то, что COVID-19 удается побеждать, а игроки все активнее возвращаются к живой игре, они никогда не забывают о дуэлях один на один. Участниками очередного подобного челленджа едва не стали самый успешный турнирный игрок в истории Брин Кенни (56 миллионов долларов карьерных выигрышей) и один из самых заметных и самых громких членов покерного сообщества Даг Полк.

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Все началось с невинного на первый взгляд поздравления с Днем отца, которое Кенни выложил у себя в твиттере. Ко всему прочему, в этой заметке он решил прорекламировать собственные покерные курсы, обозвав при этом большинство других подобных продуктов мусором.

Полк, который тоже учит людей играть в покер, не смог пройти мимо таких громких слов и окрестил курсы Брина "полным отстоем". После этого парни, конечно, взялись щедро поливать друг друга грязью. Дошло до того, что Кенни обозвал Полка "овцой в хедз-ап Холдеме". Здесь Даг и предложил оппоненту ответить за свои слова. Мол, если я такая овца, то давай сойдемся в хедз-апе, поставив на кон по 1 млн долларов.

Брин Кенни впрочем вызов не принял, заявив, что для него такой челлендж пустая трата времени, а Полк – просто клоун. Поэтому пока матча не будет, но зная настойчивость Дага, надежды терять не стоит. С Даниэлем Негреану ему тоже не сразу удалось договориться о дуэли.