Особенностью этого соревнования является интересный регламент. Первая часть – это шутаут, продолжительностью не более пяти минут, вторая – фризаут (два с половиной часа).

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Несмотря на необычный регламент, к финальному столу добрались сразу несколько именитых покеристов. И это при том, что бай-ин в 200 долларов позволил собрать более шести тысяч входов!

На пятом месте турнир завершил Виктор Малиновский. Он заработал 41,6 тысячи долларов. Сразу после него с дистанции сошел Крис Мурман (54 тысячи "зеленых").

А чемпион Георгиос Сотиропулос получил 117 тысяч долларов. И пополнил свою коллекцию вторым браслетом WSOP. Дебютный он получил еще в 2015 году.