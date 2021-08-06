Бразилец уже не раз признался в любви к этой интеллектуальной игре и даже заявлял о желании стать профессиональным покеристом после завершения футбольной карьеры. И даже сейчас Неймар регулярно находит время поиграть в покер и даже хвастается, пусть скромными, но все же успехами.

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В прошлом месяце бразилец стал плюсовым игроком на серьезном лимите NL5К. Он завершил июль с плюсом в 3 тысячи долларов. Правда, речь идет о совсем короткой дистанции в 193 руки. Так что уж больно хвалить футболиста не стоит. Тем более, что он натолкнулся на критику игроков за то, что играл с неполным стеком. В частности, в одной из раздач он обыграл К-К соперника с 32 большими блайндами, а в другой – выиграл с А-J против 10-7 со стеком 48 вб. И это при том, что банкрол Неймара вполне можно назвать безлимитным.