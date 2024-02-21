Универсальный солдат: французский покерист выиграл 1 миллион евро за день в онлайне и оффлайне

Покер-про Томас Сантерн, похоже, поймал удачу за хвост. Француз сумел менее чем за сутки добиться впечатляющих успехов и в онлайне, и в живой игре.

Именно Томас стал победителем самого дорогого турнира Европейского покерного тура, который сейчас проходит в Париже.

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Заплатить за участие в соревнованиях пришлось аж 50 тысяч евро и таких смельчаков нашлось едва полсотни. Только восемь из них попали в призовую зону. Наименьшая выплата досталась звездному британцу Стефену Чидвику (116 тысяч евро), а седьмым вылетел легендарный онлайн-игрок Никлас Астедт (145 тысяч).

В конце концов, в хедз-апе Сантер сошелся с американцем Крисом Брюэром и вышел победителем из трехчасовой дуэли. В качестве награды – впечатляющие 889 тысяч евро призовых.

А чуть ранее Томас заработал 225 тысяч долларов в престижном онлайн-миллионнике, где финишировал вторым. Здесь он уступил только Педро Невесу.

Украинцы зажигают в Париже

Украинские покеристы уже тоже успели продемонстрировать неплохие результаты на парижском этапе EPT. Пока наши земляки не добирались до финальных столов, но время еще есть. Европейский покерный тур в столице Франции продлится до 25 февраля.