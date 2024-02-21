За виртуальными покерными столами финишировал традиционный еженедельный турнир "миллионеров", участие в котором стоит 10 300 долларов. Португальцу Педро Невесу понадобилось немало "патронов", чтобы впервые серьезно доехать в этом ивенте.

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В 2023 году Невес 16 раз участвовал в турнире и оформил лишь 29 000 долларов призовых. Дистанция, как говорится, вернула. За финальным столом в 4-мах у португальца был самый короткий стек – всего 20 ВВ, но он быстро наверстал.

Удвоившись с КК против АК Дамиана Саласа, и получив полную проплату фул-хауза от Томаса Сантерна, Невес возглавил чип-каунт и за какие-то полчаса отправил всех соперников на отдых. В хедз-апе португалец разобрался с французом Сантерном. Приз для чемпиона составил 289 000 долларов, что помогло существенно наверстать прошлогодние неудачи в турнире "миллионеров".