Нашел миллиончик, чтобы отыграть долги: Том Дван возвращается в дорогую кэш-игру

Звездный покерист, которому не дают покоя кредиторы, разменяется на семизначную сумму в рамках Hustler Casino Live. За игрой на заоблачных лимитах увидим и других мастодонтов живого кэша.

Том Дван подтвердил свое участие в шоу Hustler Casino Live, которое в конце мая соберет маститых покеристов за дорогой кэш-игрой. Учитывая серьезные финансовые проблемы американца, минимальный бай-ин в 1 000 000 вызывает немало вопросов к хайроллеру.

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Не беремся гадать, откуда у Двана миллион долларов на игру, а ждем 28 мая чтобы увидеть разборки хайроллеров во всей красе. В день старта Мировой серии покера казино Лос-Анджелеса, кроме Тома, посетят Тони Джи, Дэн "Jungleman" Кейтс, Итан "Rampage" Яу и Алан Китинг. Потом, а баталии продлятся 3 дня, к миллионерам присоединится Сантош Суварна и Даг Полк.



Том Дван / Фото Poker Dream



Даг Полк / Фото PokerNews

Именно последний, к слову, разогрел скандал с серьезными долговыми проблемами Тома Двана. Полк утверждает, что "Durrrr" должен людям около 30 миллионов долларов, впрочем, не спешит возвращать долги.

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