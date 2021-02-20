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Крупнейший украинский покер-рум PokerMatch дарит 5 тысяч гривен всем новым игрокам.
Источник:pokernews.com
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Как получить билет в супертурнир:
- Зарегистрироваться на PokerMatch
- Залогиниться в игровой клиент
- Внести депозит от 5 тысяч гривен ($ 200/200 EUR, 12,500 RUB) с бонус-кодом WELCOME5KK
Бонус-код нужно вводить в кассе на сайте PokerMatch.
Детали – на официальном сайте PokerMatch.
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