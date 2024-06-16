Израиль против Азербайджана: неожиданный финал битвы за 340 тысяч долларов на WSOP

Уже более 30 чемпионских браслетов разыграли на нынешней Мировой серии покера (WSOP-2024). Львиная доля досталась хозяевам соревнований американцам, впрочем, случаются и неожиданности.

На удивление интернациональным выдался финальный стол турнира по Безлимитному Холдему с бай-ином 800 долларов, собравший более 4 тысяч входов. Американцы все еще имели наибольшее представительство за финалкой (4 покериста), но здесь также нашлось место игрокам из Азербайджана, Израиля, Великобритании, Мексики и Тайваня.

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Собственно же разборки за решающим столом были достаточно скоротечными – все заняло всего четыре часа. Едва ли не с первых раздач и вплоть до завершения игру в своих руках держал израильский профессионал Тимур Марджолин, который буквально катком проехался по соперникам. В хедз-апе он разобрался с представителем еще одной экзотической как для WSOP страны Азербайджана Ахарази Бабаевым. Третья строчка досталась Майклу Аллену из Великобритании, поэтому, на условном подиуме не оказалось ни одного американца.

Я хочу поблагодарить свою жену и детей за то, что поддерживают мое решение путешествовать и играть в покер. Совмещать семейную жизнь и профессиональный покер очень непросто. Поэтому, если бы не поддержка жены, меня бы вообще не было на этой серии,

– рассказал после своей победы Тимур.

Для Марджолина этот браслет стал уже третьим в карьере. Вместе с трофеем израильтянин получил 340 тысяч долларов призовых.

Лучший блеф в истории WSOP

Испанский покерист Антонио Гальяна стал победителем турнира по Безлимитному Холдему за 2 500 долларов на WSOP. В хедз-апе испанец выполнил блеф, который уже успели окрестить лучшим в истории. Антонио пошел ол-ин с 7-хай, заставив оппонента выбросить более сильную (хоть и не намного) руку.