Ізраїль проти Азербайджану: несподіваний фінал битви за 340 тисяч доларів на WSOP

Вже понад 30 чемпіонських браслетів розіграли на цьогорічній Світовій серії покеру (WSOP-2024). Левова частка дісталася господарям змагань американцям, втім, трапляються і несподіванки.

Напрочуд інтернаціональним видався фінальний стіл турніру з Безлімітного Холдему з бай-іном 800 доларів, що зібрав понад 4 тисячі входів. Американці все ще мали найбільше представництво за фіналкою (4 покеристи), але тут також знайшлося місце гравцям з Азербайджану, Ізраїлю, Великої Британії, Мексики і Тайваню.

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Власне ж розбірки за вирішальним столом були досить швидкоплинними – усе зайняло лише чотири години. Ледь не з перших роздач і аж до завершення гру у своїх руках тримав ізраїльський професіонал Тімур Марджолін, який буквально катком проїхався по суперниках. У хедз-апі він розібрався із представником ще однієї екзотичної як для WSOP країни Азербайджану Ахаразі Бабаєвим. Третя сходинка дісталася Майклу Аллену з Великої Британії, відтак, на умовному подіумі не опинилося жодного американця.

Я хочу подякувати своїй дружині і дітям за те, що підтримують моє рішення подорожувати і грати в покер. Поєднувати сімейне життя і професійний покер дуже непросто. Тож, якби не підтримка дружини, мене б узагалі не було на цій серії,

– розповів після своєї перемоги Тімур.

Для Марджоліна цей браслет став уже третім у кар’єрі. Разом із трофеєм ізраїльтянин отримав 340 тисяч доларів призових.

Найкращий блеф в історії WSOP

Іспанський покерист Антоніо Гальяна став переможцем турніру з Безлімітного Холдему за 2 500 доларів на WSOP. У хедз-апі іспанець виконав блеф, який вже встигли охрестити найкращим в історії. Антоніо пішов ол-ін з 7-хай, змусивши опонента викинути сильнішу (хоч і не набагато) руку.