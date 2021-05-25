Очевидно, похожей тропой решил пойти и другой экс-киберспортсмен Андрей "EviL GrannY" Сомов. Он специализируется на популярной игре World of Tanks. 26-летний Сомов получил немало международных трофеев, но был вынужден завершить киберспортивную карьеру в 2016 году. С тех пор он сконцентрировался на стримах, развивая собственный Youtube-канал, который сегодня имеет уже более 670 тысяч подписчиков.

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Не так давно Андрей открыл для себя покер. Взяв сначала несколько уроков игры у популярного стримера Федора «Lorem» Трунцева, Сомов на днях добился первого заметного успеха в новом для себя виде спорта. В турнире за 11 долларов EviL GrannY сумел побить действительно гигантское поле в более чем 19 тысяч участников и занял первое место! Победа принесла ему 17 883 доллара призовых. Так что, похоже, мы становимся свидетелями рождения очередной покерной звезды.