Такого мир раньше не видел: покерные рекорды в Книге Гиннеса

В Книге рекордов Гиннеса есть разделы чуть ли не для всех сфер человеческой жизни и покер здесь совсем не исключение. Вот перечень лишь нескольких самых интересных покерных достижений.

Общее количество сыгранных раздач в онлайне за 8 часов

Рекордсмен: Рэнди "Nanonoko" Лью

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В 2012 году звездный американский покерист Рэнди Лью установил рекорд Гиннеса, который с тех пор никто не может превзойти. Nanonoko загружал от 25 до 40 столов за один раз и в целом отыграл 14 548 раздач за 8 часов (в среднем 1 819 рук в час и 30 рук в минуту), что и стало мировым рекордом. Важным условием для Лью было то, что он должен был обеспечить прибыль в конце своей сессии. Этот критерий он выдержал, правда, "плюсанув" только 20 долларов.

Наибольшее количество столов онлайн в течение часа

Рекордсмен: Бертран "Elky" Гроспелье

В 2009 году Бертран сыграл 62 стола в формате Сит-энд-гоу за 60 минут. Ему удалось сделать это перед сотнями болельщиков на EPT Monte Carlo. Гроспелье играл с бай-ином 6,50 доллара и завершил сессию в плюсе на 23 бакса.

Самая длинная трансляция покера нон-стоп

Рекордсмены: Джейми Стейплз, Мэтт Стейплз, Джефф Гросс и Кевин Мартин

В 2016 году четверо известных стримеров (братья Стейплз, Грос и Мартин) собрались вместе, чтобы сделать что-то действительно невероятное. Покеристы транслировали свою игру в режиме нон-стоп 168 часов подряд. Кроме того, у них была благотворительная миссия: собрать средства для фонда, который способствует водной безопасности, здоровому образу жизни и осуществлению мечтаний обездоленных детей. Удалось собрать 21 000 долларов.

Больше всего финишей в призах в течение года

Рекордсмен: Эдвард Ям

Эдвард Ям оказался в Книге Рекордов Гиннеса, попав в призы живых турниров 225 раз в течение года. Профессионал участвовал в соревнованиях во Вьетнаме, Южной Корее и Тайване. За это время Яму удалось получить 10 трофеев и в целом заработать 261 000 долларов.

Покерные фишки на одном пальце

Рекордсмен: Рокко Меркурио

Самый "молодой" рекорд в нашем списке. В 2023 году итальянец Рокко Меркурио установил рекорд по балансировке наибольшего количества покерных фишек на одном пальце. Рокко сложил башню из 255 фишек. Такое стоит увидеть собственными глазами.