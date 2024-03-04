Такого світ раніше не бачив: покерні рекорди у Книзі Гіннеса

У Книзі рекордів Гіннеса є розділи ледь не для всіх сфер людського життя і покер тут зовсім не виняток. Ось перелік лише кількох найцікавіших покерних досягнень.

Загальна кількість зіграних роздач в онлайні за 8 годин

Рекордсмен: Ренді "Nanonoko" Лью

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У 2012 році зірковий американський покерист Ренді Лью встановив рекорд Гіннеса, який з того часу ніхто не може перевершити. Nanonoko завантажував від 25 до 40 столів за один раз і загалом відіграв 14 548 роздач за 8 годин (у середньому 1 819 рук на годину та 30 рук на хвилину), що й стало світовим рекордом. Важливою умовою для Лью було те, що він мав забезпечити прибуток наприкінці своєї сесії. Цей критерій він витримав, щоправда, "плюсанувши" лише 20 доларів.

Найбільша кількість столів онлайн упродовж години

Рекордсмен: Бертран "Elky" Гроспельє

У 2009 році Бертран зіграв 62 столи у форматі Сіт-енд-гоу за 60 хвилин. Йому вдалося зробити це перед сотнями вболівальників на EPT Monte Carlo. Гроспельє грав з бай-іном 6,50 долара і завершив сесію в плюсі на 23 бакси.

Найдовша трансляція покеру нон-стоп

Рекордсмени: Джеймі Стейплз, Метт Стейплз, Джефф Гросс і Кевін Мартін

У 2016 році четверо відомих стрімерів (брати Стейплз, Грос та Мартін) зібралися разом, щоб зробити щось справді неймовірне. Покеристи транслювали свою гру в режимі нон-стоп 168 годин поспіль. Крім того, в них була благодійна місія: зібрати кошти для фонду, який сприяє водній безпеці, здоровому способу життя та здійсненню мрій для знедолених дітей. Вдалось зібрати 21 000 доларів.

Найбільше фінішів у призах впродовж року

Рекордсмен: Едвард Ям

Едвард Ям опинився у Книзі Рекордів Гіннеса, потрапивши в призи живих турнірів 225 разів протягом року. Професіонал брав участь в змаганнях у В’єтнамі, Південній Кореї та Тайвані. За цей час Яму вдалося здобути 10 трофеїв та загалом заробити 261 000 доларів.

Покерні фішки на одному пальці

Рекордсмен: Рокко Меркуріо

"Наймолодший" рекорд у нашому списку. У 2023 році італієць Рокко Меркуріо встановив рекорд з балансування найбільшої кількості покерних фішок на одному пальці. Рокко склав вежу із 255 фішок. Таке варто побачити на власні очі.