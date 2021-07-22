Тайс заключил новое пари с Перкинсом

Перспективный покерист Лэндон Тайс решил взять реванш у Билла Перкинса. Напомним, недавно бизнесмен выиграл у парня почти 400 тысяч долларов.

Лэндон дал своему старшему коллеге фору в 750 тысяч баксов. Отыграть ее американец собирался на дистанции в 20 тысяч раздач. Тайс заранее понял, что ему это не удастся и сдался, заплатив оппоненту 376 тысяч "зеленых".

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Новое пари Лэндона не менее дерзкое. Он ставит на то, что сможет добыть свой первый чемпионский браслет WSOP уже на первой живой серии в Лас-Вегасе.

Ребята договорились о коэффициенте 8: 1. Тайс заявил, что будет играть только на свои деньги, без спонсоров. К тому же, в зачет идут лишь турниры по Холдему.

Отметим, что многие специалисты считают коэффициент несправедливым. Скажем, Ванесса Кейд говорит, что справедливо было бы хотя бы 20: 1.