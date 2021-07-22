Тайс уклав нове парі з Перкінсом

Перспективний покерист Лендон Тайс вирішив взяти реванш у Біла Перкінса. Нагадаємо, нещодавно бізнесмен виграв у хлопця майже 400 тисяч доларів.

Лендон дав своєму старшому колезі фору у 750 тисяч баксів. Відіграти її американець збирався на дистанції у 20 тисяч роздач. Тайс заздалегідь зрозумів, що йому це не вдасться і здався, заплативши опонентові 376 тисяч "зелених".

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Нове парі Лендона не менш зухвале. Він ставить на те, що зможе здобути свій перший чемпіонський браслет WSOP уже на першій живій серії в Лас-Вегасі.

Хлопці домовилися про коефіцієнт 8:1. Тайс заявив, що гратиме лише на свої гроші, без спонсорів. До того ж, в залік йдуть лише турніри з Холдему.

Відзначимо, що чимало фахівців вважають коефіцієнт несправедливим. Скажімо, Ванесса Кейд каже, що справедливо було би бодай 20:1.