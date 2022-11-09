Покоряет соперников не только красотой: стримерша из Польши устроила мастер-класс по покеру

За 7 часов прямого эфира стримерша Моника Жукович сыграла за финальным столом трёх турниров. Мило беседуя со своими подписчиками, девушка выиграла более 4 000 долларов.

Моника Жукович играет в онлайне под ником "HeyMonia". Девушка впервые заинтересовалась покером, когда еще студенткой изучала фармакологию. Она вдохновилась историей своей подруги, которая сделала успешную карьеру в покере, и сама начала воплощать хобби в мечту.

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Теперь на твич-канале Моники Жукович теперь больше 20 000 подписчиков. Зрители любят её за искренность, доброжелательность и готовность подробно объяснять свои решения в покере. В отличие от многих популярных стримеров, девушка из Польши ведёт себе очень сдержанно, но довольно забавно возмущается и радуется победам и неудачам.

Моника Жукович / Фото из её инстаграма

Покер позволяет Монике путешествовать по миру, занимаясь своим любимым делом, и зарабатывать деньги на громких турнирах и сериях. Когда Россия напала на Украину, полька восприняла войну очень болезненно – она выложила пост в инстаграм, где призналась, что прекращает стримить.

Несколько месяцев девушка работала над своим психическим состоянием, иногда выходя в прямые эфиры. Теперь "HeyMonia" снова активно стримит. Её возвращение оказалось очень эффектным. Всего за 7 часов последнего стрима она трижды сыграла за финальным столом.

Моника выиграла турнир за 55 долларов, стала раннер-апом в событии за 16,50 долларов и заняла 3 место в турнире за 109 долларов. За сутки запись её стрима набрала уже почти 7 000 просмотров.