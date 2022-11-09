Вражає суперників не лише красою: стрімерка з Польщі влаштувала майстер-клас з покеру

За 7 годин у прямому етері стрімерка Моніка Жукович вийшла за фінальний стіл у 3 турнірах. Мило розмовляючи зі своїми глядачами, дівчина виграла понад 4 000 доларів.

Моніка Жукович грає в онлайні під ніком "HeyMonia". Вперше вона зацікавилася покером, коли студенткою вивчала фармакологію. Її надихнула історія подруги, яка зробила успішну кар'єру в покері. Моніка вирішила й сама втілити хобі у мрію.

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Тепер на твіч-каналі Моніки Жукович понад 20 000 фоловерів. Аудиторія любить її за щирість, доброзичливість та готовність детально пояснювати свої рішення у покері. На відміну від багатьох популярних стрімерів, дівчина з Польщі веде собі дуже стримано, але досить смішно обурюється та радіє перемогам і невдачам.

Моніка Жукович / Фото з її інстаграму

Покер дозволяє Моніці подорожувати світом, займатись улюбленою справою та заробляти гроші на великих турнірах і серіях. Коли Росія напала на Україну, дівчина сприйняла це дуже болісно – вона виклала допис в інстаграм, де зізналася, що більше не може позитивно спілкуватися з аудиторією.

Декілька місяців дівчина працювала над своїм психічним здоров'ям, іноді вмикаючи стрім. Зараз "HeyMonia" знову активно грає у прямому етері. Її повернення за столи виявилося дуже ефектним – за 7 годин останнього стріму вона тричі зіграла за фінальним столом.

Робоче місце Моніки Жукович / Фото з її інстаграму

Моніка виграла турнір за 55 доларів, стала раннер-апом у події за 16,50 доларів та посіла 3 місце у турнірі за 109 доларів. За добу запис її стріму набрав уже понад 7 000 переглядів.