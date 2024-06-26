Американец Стив Кобрин не может назвать себя не то, что профессиональным покеристом, он даже до статуса любителя не очень дотягивает. Несмотря на то, с первых дней пребывания в Вегасе Кобрин привлек к себе немало внимания. Прежде всего благодаря необычному наряду. Буквально вся одежда Стива покрыта изображениями его собаки.

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Этот парень на моей футболке – мой пес Рино. Я взял его с собой на удачу. Он на моей футболке, смотрит, как я играю. Хотя на самом деле он сейчас в частной псарне, проклинает меня за то, что я не взял его сюда,

– рассказывает Стив.



Пес Стива – Рино / Poker.org

На WSOP-2024 Кобрин отправился с единственной целью – собрать денег для благотворительной организации "Paws of Honor" ("Лапы чести"). Она занимается помощью бывшим животным-спасателям, которых отправили в отставку, оплачивая счета за лечение таких собак.

Сам Кобрин не так давно вышел на пенсию, и хотя его главное хобби – гольф, он решил попробовать свои силы и на Мировой серии покера.

Дома, в Вирджинии, я не очень много играю. Недалеко от моего дома есть казино, могу сыграть там раз в месяц, возможно, на свой день рождения. Я не играю в домашние игры или что-то подобное. В общем играю в покер, пожалуй, чуть более пяти лет,

– признается Кобрин.

Несмотря на недостаток опыта, Стив сумел перейти во второй день турнира Super Seniors с бай-ином 1 000 долларов и, учитывая благородную цель, этому мужчине хочется искренне пожелать успеха.

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