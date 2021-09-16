Бай-ин размером в миллион долларов для большинства игроков является чем-то фантастическим. Однако для Талаля Шакерчи такие ставки вполне себе комфортные.

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В 1998 году британец основал Meditor Capital Management Ltd. С того времени состояние Шакерчи по разным подсчетам оценивается примерно в 150 миллионов долларов. Это дает возможность Шакерчи играть с бесконечным банкроллом, но даже в онлайн-покере он умудряется неплохо зарабатывать в свои 57.

Британский хайроллер выстоял в борьбе за титул лучшего игрока WCOOP. Главным преследователем Талаля Шакерчи в общем лидерборде был россиянин Антон Смирнов и Юрий Дзивилевский из Бразилии в High лидерборде. Оба по итогу не смогли преодолеть "старую школу" Шакерчи.

Также приятно отметить, что с самого начала серии WCOOP лидером рейтинга Low-турниров шёл игрок из Украины "ekvilibryst". Он удержал преимущество до самого конца и заработал дополнительные 5 000 долларов. Двойной успех Талаля "raidalot" Шакерчи добавил ему в коллекцию 40 000 долларов.