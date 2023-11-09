Бен Ролле получил популярность после победы в суперхайроллерском турнире с бай-ином 100 000 долларов. Со временем австриец создал собственную покерную школу и одноименный ютуб-канал "Raise Your Edge". Также "Bencb" делится полезной информацией со своими подписчиками в соцсетях.

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На днях он написал пост о причинах, которые не позволяют зарабатывать покером. Если их убрать, то спокойно можно играть в "плюс", – уверяет Бен. Он называет 4 основные ошибки.

Майндсет

Если игрок не в состоянии справиться с тильтом, регулярно зарабатывать покером не получится. Эта проблема возникает из-за незнания разыгрывать сложные раздачи. Поэтому нужно учить теорию, чтобы анализировать каждое свое действие.

Слабая игра на префлопе

Внимательно наблюдая за оппонентами, нужно понимать, что кто-то слишком агрессивный, а кто, наоборот, тайтовый. И воспользоваться этим с сильной рукой. Для этого обязательно нужно знать основные механизмы игры на префлопе.

Неумение подбирать

Раздачи, где игроки ставят с сильной рукой, очень важны. Часто покеристы либо боятся ставить, либо ставят мало. В первом случае не хочется получить рейз, во втором – забрать хоть немного фишек с очень сильной рукой.

Непонятные блефы

Часто блефовать в слабого оппонента – большая ошибка. Бен Ролле советует делать контбет, ставить второй баррель если есть эквити, и третий только в случае, если у вас действительно сильная рука.

Ранее мы рассказывали историю о том, как Бен Ролле в один день потерял все, но вернулся на покерный Олимп.