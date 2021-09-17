В Майлса Рэмпеля закрадывались серьезные сомнения, стоит ли ему садиться играть в компании акул покера Стивена Чидвика, Шона Винтера и Джереми Азмуса. До этого времени скромный предприниматель не сыграл ни одного турнира дороже 100 долларов. Рискнув, Майлс Рэмпел стал главной звездой вечера.

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Бай-ин в турнир по Омахе стоил 25 тысяч долларов. Его оплатили 43 игрока. Только 7 из них попадали в призовую зону. За финальный стол Рэмпел вышел со средним стеком. Далее серьезно помогла "благосклонность" дилера.

Мне невероятно складывалось, на финалке тузы зашли раз шесть. Я играл в своём уникальном стиле с кучей ликов, но карты за меня заступались.

В 3-макс Рэмпел начал свой путь к триумфу. Отобрав фишки в чиплидера Луиза Гарзы, он сумел расправиться и с ним, и с Шоном Винтером. Победитель получил 365 000 долларов.

Майлс Рэмпел – малоизвестный в покерном мире игрок. В юношестве играл кэш по Холдему на ставках 2/5 долларов. Впоследствии покинул покер, занимался обучением, а потом бизнесом. Собственную победу на Poker Masters скромно оценил как "случай судьбы".