Второй браслет WSOP за 2 недели – невероятный Сивер подобрался к 26 миллионам карьерных призовых

Скот Сивер стал первым многократным чемпионом WSOP-2024. На выигрыш одного браслета у покеристов иногда может уйти целая карьера. Скотт выиграл два чуть больше чем за десять дней.

Совсем недавно мы рассказывали о победе Сивера в турнире по Omaha Hi-Lo 8 or Better, где он получил более 400 тысяч долларов призовых.

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Теперь же американец не имел равных в соревнованиях по Раззу с бай-ином 1 500 долларов. Скотт буквально не оставил шансов никому из соперников. Захватив лидерство еще во второй день соревнований, он не отдал его никому вплоть до завершения хедз-апа. В финальной битве Сивер разобрался с Брэндоном Шек-Харрисом. Чемпиону достались 140 тысяч призовых, а серебряному призеру – 94 тысячи.

Это удивительное ощущение, когда ты ставишь себе, на первый взгляд, недостижимую цель, но потом шаг за шагом приближаешься к ней. Я хочу стать игроком года WSOP-2024. Сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого. Хочу выиграть еще 5 браслетов. Но будем реалистами, видимо, выиграю еще два,

– без лишней скромности заявил Скотт после победы.

В целом же у Сивера теперь 6 браслетов WSOP и по этому показателю он сравнялся с такими легендами игры, как Даниэль Негреану, Брайан Раст, Шон Диб и другие. А вот карьерные призовые Скотта стремительно приближаются к впечатляющим 26 миллионам долларов.

Конец 10-летнего ожидания

Звездный покерист Фил Айви наконец-то выиграл свой 11-й в карьере и первый за последние десять лет браслет WSOP. Теперь больше таких наград чем Айви имеет только Фил Хельмут – 17.