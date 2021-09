Известный американский покерист Шон Диб имеет в своем активе 7 титулов WCOOP и 5 титулов SCOOP. Его 4 победы на WSОP запомнились в первую очередь тем, что все браслеты американец завоевал в абсолютно разных видах покера: Pot Limit Hold'em, семикарточный Стад, PLO и Безлимитный Холдем.

Как оказалось, Шон Диб давно любил посиделки в компании друзей с джойстиком в руках. Благодаря знакомству с Нельсоном Лаффи, интерес к видеоиграм вспыхнул с новой силой. Эти двое сколотили собственную коллекцию, которая вызовет ностальгию у многих. Там сотня коробочных версий культовых игр из 80-х и 90-х: "Contra", "Street Fighter", "Super Mario Bros.", "Sonic the Hedgehog".

Именно Лаффи подал идею для стартапа. Он пришёл к своему успешному покерному другу и предложил бизнес – скупать винтажные видеоигры в оригинальных коробках. Прошло несколько лет и ребята наконец-то выстрелили. В США спрос на колекционку вырос до галактических сумм. Например, запечатанная копия "The Legend of Zelda" недавно была продана более чем за 400 000 долларов. Есть такая и в коллекции Шона с Нельсоном. Ребята смогут заработать приличную сумму на аукционе Goldin Auctions. Так, прямо сейчас лот легендарной игры "Sonic the Hedgehog" выставлен на торги с предложением 120 000 долларов.