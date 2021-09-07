Он стал чемпионом завершающего соревнования серии SHRB Europe. Али заработал почти 600 тысяч долларов!

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Бай-ин в турнир стоил 50 тысяч долларов. 26 входов гарантировали немалый призовой фонд – 1,3 миллиона "зеленых".

Львиную долю этого "пирога" "откусил" чемпион. В хедз-апе Имсирович одолел сопротивление Дэвида Колмена. Раннер-ап заработал 364 тысячи долларов. Босниец получил 598 тысяч долларов.

Сумма, заработанная Имсировичем за 2021 год, уверенно идет к отметке в четыре миллиона долларов. Али в этом году выиграл уже десять живых турниров. Также в его активе 22 финальных стола.

Неудивительно, что босниец уверенно лидирует в рейтинге "Лучший покерист года".