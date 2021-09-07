Він став чемпіоном завершального змагання серії SHRB Europe. Алі заробив майже 600 тисяч доларів!

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Бай-ін у турнір коштував 50 тисяч баксів. 26 входів гарантували чималий призовий фонд — 1,3 мільйона "зелених".

Левову частину цього "пирога" "відкусив" чемпіон. В хедз-апі Імсіровіч здолав спротив Девіда Колмена. Раннер-ап заробив 364 тисячі доларів. Боснієць отримав 598 тисяч доларів.

Сума, зароблена Імсіровічем за 2021 рік, впевнено крокує до позначки у чотири мільйони доларів. Алі цьогоріч виграв уже десять живих турнірів. Також в його активі 22 фінальні столи.

Не дивно, що боснієць впевнено лідирує в рейтингу Найкращого покериста року.