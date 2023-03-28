Скандальные пари: покеристы разбрасываются деньгами ради собственных амбиций

Перепалки между покеристами уже давно вошли в норму, но в последнее время появился новый тренд. После каждой ссоры игроки вызывают друг друга на дорогие хедз-ап-поединки.

В тусовке "покерных богачей" разгорелся новый скандал. Сначала Даг Полк сделал смелое заявление, что готов сыграть хедз-ап с кем угодно, кто заплатит 100 000 долларов. Долго ждать соперника не пришлось. На следующий день в Техас приехал миллиардер Билл Перкинс.

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Обговорив условия игры, они сели в уютном руме The Lodge и сражались в прямом эфире почти 6 часов. Поединок начинался со стеками 100 000 долларов, но у каждого была возможность докупить фишки. В итоге под конец дуэли за столом образовалось фишек на 700 000 долларов.

В этом противостоянии был разыгран крупнейший банк в истории рума The Lodge. Блеф Полка не прошёл, из-за чего Перкинс выиграл в одной раздаче 392 000 долларов в одной раздаче. Позже Даг улучшил ситуацию, но все равно остался в минусе на 30 000 долларов.

Хедз-ап Дага Полка и Билла Перкинса: смотрите видео

Если хедз-ап между Полком и Перкинсом завершился дружелюбно, то предстоящая дуэль Мэтта Берки и Ника Эйрболла обещает быть скандальной. Интеллигентный основатель Solve for Why против одиозного регуляра хайстейкс – такое соперничество должно понравиться покерным болельщикам.

Их дуэль зарождалась в твиттере. Несколько негативных комментариев переросли в настоящую ссору. Эйрболл, не стесняющийся оскорблять соперников за столами, слов не подбирал и в соцсетях. В конце концов, договорились встретиться в хедз-апе.

Поединок состоится в Лас-Вегасе. Играть будут с минимальной закупкой 100 000 долларов на блайндах 200/400. Дуэль продлится 100 часов или пока один из них не проиграет 1 000 000 долларов.