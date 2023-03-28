Скандальні парі: покеристи розкидаються грошима заради власних амбіцій

Перепалки між покеристами не є дивиною, але останнім часом з'явився новий тренд. Після кожної сварки гравці почали викликати один одного на дорогі хедз-ап-поєдинки.

У тусовці покерних багатіїв розгорівся новий скандал. Спершу Даг Полк зробив сміливу заяву, що готовий зіграти хедз-ап із ким завгодно, хто заплатить 100 000 доларів. Суперники з відповіддю не забарилися – вже наступного дня Техас відвідав мільярдер Білл Перкінс.

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Обговоривши умови хедз-апу, вони зустрілися у затишному румі The Lodge, де провели за грою майже 6 годин поспіль. Поєдинок розпочинали зі стеками 100 000 доларів, проте кожен міг докупитися. Наприкінці дуелі на столі опинилося понад 700 000 доларів.

Під час цієї дуелі було розіграно найбільший банк в історії руму The Lodge. Блеф Полка не пройшов, через що він програв Перкінсу 392 000 доларів в одній роздачі. Згодом ситуацію вдалося трохи покращити, але все одно Даг Полс залишився "у мінусі" на 30 000 доларів.

Хедз-ап Дага Полка та Білла Перкінса: дивіться відео

Якщо хедз-ап між Полком і Перкінсом завершився дружньо, то майбутнє протистояння Метта Беркі з Ніком Ейрболлом обіцяє стати скандальним. Інтелігентний засновник Solve for Why проти багатослівного регуляра хайстейкс. Таке суперництво повинно сподобатися покерним уболівальникам.

Їхня дуель зароджувалася у твіттері. Кілька негативних коментарів переросли у справжню сварку. Ейрболл, який не соромиться ображати суперників за столами, слів не підбирав і у соцмережах. Зрештою домовилися зустрітися у хедз-апі.

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі. Беркі та Ейрболл гратимуть з мінімальною закупкою 100 000 доларів на блайндах 200/400. За умовами матч триматиме 100 годин або коли хтось з них програє 1 000 000 доларів.