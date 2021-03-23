Недавно финишировал 8-й сезон возрожденного шоу "High Stakes Poker", где звезды покера соревнуются в кэш-игре по высоким лимитам.

В течение сезона хватало эффектных эпизодов с сотнями тысяч долларов в центре стола и, пожалуй, самым ярким моментом шоу стала раздача, где большой банк не был разыгран.

Читайте также: Украинец победил в дорогом покерном турнире по Омахе

Даг Полк, собрав стрит на флопе, выбросил карты в пас в ответ на олл-ин от Фила Хельмута и, как оказалось, правильно сделал, ведь у Фила на руках был старший стрит. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть:

Вряд ли найдется много игроков, которые смогли бы повторить невероятный фолд Полка. Многие профи, и сам Фил Хельмут раздавали Дагу множество комплиментов за этот пас. Поэтому американец решил рассказать чем руководствовался, принимая такое решение.

Даг признался, что первой мыслью было сделать колл, однако сначала он думал, что у Фила значительно меньше стек чем 100 тысяч долларов. Когда же дилер озвучил сумму Полк решил задуматься.

Против многих профессиональных игроков Даг сделал бы колл в такой ситуации, но тайтовый имидж Хельмута заставил его не торопиться. Действительно Фил, который так не любит проигрывать свои фишки может поставить олл-ин почти 100 тысяч долларов с флеш-дро, стрит-дро или даже сетом? Ответ оказался "нет" и он сохранил Полку немалую сумму денег.

Ко всему, Даг признался, что ему было приятно загнать Хельмута в тильт, ведь после той раздачи Фил никак не мог перестать думать о решении Полка, называя это лучшим фолдом, что он видел за последние годы.