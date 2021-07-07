Швед "выжил" в компании акул покера и выиграл 302 тысячи долларов

Довольно известный шведский хайроллер Саймон Мэтсон стал чемпионом традиционного турнира Sunday Millions.

А вот главным "спонсором" соревнования неожиданно оказался звездный белорус Никита Бодяковский. Он зарядил в турнир аж шесть бай-инов, что не помогло ему попасть хотя бы в минимальные призы.

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Но даже без Бодяковского за финальным столом хватало громких имен. Даниэль Дворес прекратил борьбу первым. Канадец занял девятое место и заработал 42 тысячи долларов.

А вот испанец Адриан Матеос смог продемонстрировать хороший уровень: за финалку он усаживался с самым низким стеком, но в итоге занял аж пятую строчку, получив 112 тысяч баксов.

Четвертым стал Виктор Малиновский (144 тысячи "зеленых"), третью позицию оккупировал Айзек Хекстон (184 тысячи долларов).

В финальном хедз-апе сошлись Бенджамин Ролле и Саймон Мэтсон. Соперники продемонстрировали спортивное упрямство и неуступчивость. В результате часовой борьбы победу все же праздновал швед. Мэтсон стал чемпионом и заработал 302 тысячи баксов. Ролле получил 236 тысяч "зеленых".