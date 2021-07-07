Швед "вижив" в компанії акул покеру і виграв 302 тисячі доларів

Доволі відомий шведський хайролер Саймон Метсон став чемпіоном традиційного турніру Sunday Millions.

А от головним "спонсором" змагання несподівано виявився зірковий білорус Микита Бодяковський. Він зарядив у турнір аж шість бай-інів, що не допомогло йому потрапити бодай у найменші призи.

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Та навіть без Бодяковського за фінальним столом вистачало гучних імен. Даніель Дворес припинив боротьбу першим. Канадець посів дев’яте місце і заробив 42 тисячі доларів.

А от іспанець Адріан Матеос зміг продемонструвати власний рівень: за фіналку він вмощувався з найнижчим стеком, але врешті зайняв аж п’яту сходинку, отримавши 112 тисяч баксів.

Четвертим став Віктор Маліновській (144 тисячі "зелених"), третю позицію окупував Айзек Хекстон (184 тисячі доларів).

У фінальному хедз-апі зійшлися Бенджамін Ролле і Саймон Метсон. Суперники продемонстрували спортивну впертість і непоступливість. В результаті годинної боротьби перемогу все ж святкував швед. Метсон став чемпіоном і заробив 302 тисячі баксів. Ролле отримав 236 тисяч "зелених".