Охота на мошенников за десятками столов: звездный покерист раскрыл неожиданное хобби

Обладатель шести чемпионских браслетов WSOP, звездный покерист Шон Диб дал откровенное интервью, где среди прочего рассказал, что ему больше всего нравится в покере после стольких лет карьеры.

В частности, Диб признался, что обожает играть сразу за многими столами и был вообще одним из первых в мире покера, кто начал активно заниматься мультитейблингом.

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Я быстро принимаю решение, у меня отличная память на игроков… Я не знаю почему так. Возможно, это потому, что в детстве я участвовал в соревнованиях по скоростной математике. Но факт в том, что я обожаю играть множество столов, я очень быстро обрабатываю информацию. Я могу играть за 40 столами одновременно,

– рассказал покерист.

Кроме того, Шон рассказал, что постоянно пытается активно бороться с жуликами в игре, чтобы покер оставался комфортным и справедливым местом, как для профи, так и для новичков.

С самого начала моей карьеры одним из моих любимых занятий в индустрии было раскрывать читеров. Да, сейчас использование RTA и солверов в реальном времени вызывает беспокойство, но игроки и сайты делают отличную работу, чтобы сократить количество подобных вещей. Это отличная индустрия, это отличный интеллектуальный вид спорта, в котором каждый имеет шанс выиграть деньги, которые изменят вашу жизнь,

– заявил Диб.

Что известно о Шоне Дибе Шон Диб – профессиональный американский покерист. За его спиной шесть чемпионских браслетов Мировой серии покера (WSOP) и три победы на Чемпионате мира по онлайн-покеру (WCOOP). За карьеру только в живых турнирах он выиграл более 12 миллионов долларов

Секрет, помогающий выигрывать миллионы

Недавно другая звездная покеристка Кристен Фоксен (Бикнелл) рассказала о том, как детское увлечение картингом помогло ей добиться успеха за покерными столами. За карьеру Кристен выиграла в турнирах более 7 миллионов долларов.