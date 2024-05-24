Почти до 4 утра затянулись разборки в покерном турнире WPT Montreal Championship. Когда в ивенте оставалось только трое участников, игровой зал поглотила темнота.

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Дело в том, что Монреаль накрыл мощный шторм и почти весь город остался без электроэнергии. Покеристам пришлось около двух часов бить баклуши, залипая в смартфоны, а на улице уже было за полночь.



Чемпион турнира Дэвид Донг Ко / Фото PokerNews

Игра возобновилась и местный покерист Дэвид Донг Ко довел дело до триумфального конца. Канадский регуляр одолел поле из 882 участников и выиграл 319 217 американских долларов призовых. Ради такой солидной суммы можно и до утра посидеть за овальным столом.