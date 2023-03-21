Пока Нихил отчаянно сражался в финальный день турнира Wynn Millions в Лас-Вегасе, Манджу активно зарабатывала нокауты в Лос-Анджелесе в событии Mystery Bounty. Когда родственники списались между собой, то оказалось, что они параллельно играют финальный стол.

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Нихилу удалось заработать больше. Заплатив бай-ин всего 1 100 долларов, он получил выплату 131 665 долларов. Но времени праздновать у него особо не было. Практически сразу после победы позвонила мать и сообщила о своём успехе. Манджу добавила в семейный бюджет ещё 52 000 долларов призовых.

На самом деле она даже не играет в Безлимитный Холдем. Её любимый вид – это смешанные игры. Я был шокирован, когда узнал. На тот момент я даже забыл про свою победу, – рассказал Нихил.

Покер – это любимое хобби всей семью Гера. Сын, работающий психиатром в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, нашёл возможность профессионально обучиться игре. Вскоре заинтересовалась покером мать, для которой учителем стал Нихил.