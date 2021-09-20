В 2016 году Саманта Абернати доказала, что выражение «Красота – великая сила» имеет отношение и к интеллектуальной игре. В главном событии престижной серии Aussie Millions американка финишировала третьей, выиграв 437 тысяч долларов.

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Саманта Абернати / Card Player

На пути к подиуму в этом же турнире с Самантой случился эпизод, который едва не стоил ей турнирной жизни. Микель Хабб жестоко заслонил девушку из К-К, но короли не устояли перед королевой.

Успех в Мельбурне до сих пор остается лучшим покерным достижением Абернати, впрочем, Саманта надеется вскоре обновить свой рекорд. Американка набирает опыт в онлайн-покере, где играет под ником "SamanthaA". А со снятием всех санитарных ограничений, планирует активно путешествовать в компании топовых покерных серий.



Саманта Абернати / Instagram

Еще одна страсть Абернати – социальные сети, где девушка, ожидаемо, пользуется большой популярностью. В Instagram у красавицы почти 100 тысяч подписчиков. Саманта радует аудиторию не только миловидными селфи, но и демонстрирует свое увлечение спортом.



Саманта Абернати / Instagram

Благодаря хорошей физической форме, Саманта заставляет сходить с ума мужчин, а кроме того, получает неплохой финансовый профит. В 2016 году девушка побилась об заклад с Дэном Билзеряном, что тот преодолеет на велосипеде путь от Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса за 72 часа. Это были самые легкие 10 000 долларов в жизни Саманты Абернати.



Саманта Абернати / Instagram