Самый жадный чемпион мира по покеру: как деньги испортили Джейми Голда

Джейми Голд – культовая и одновременно противоречивая личность в покерном мире. "Золотой мальчик" отметился крупнейшим разовым выигрышем в истории покера, но при этом вляпался в огромный скандал.

Поклонники покера помнят, как в 2006 году победу в Главном событии WSOP одержал очень уверенный в себе молодой человек Джейми Голд. На тот момент он получил рекордные в истории покера призовые – 12 000 000 долларов.

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Сразу после Main Event всплыл факт устного соглашения между Джейми Голдом и его знакомым по имени Криспин Лейзер, который оплатил бай-ин на тот судьбоносный турнир для Голда. В рамках их соглашения Джейми должен был отдать ровно половину призовых своему товарищу..

Соглашаясь на такие условия, Джейми Голд явно не подозревал, что отдавать придется целых 6 000 000 долларов. Поэтому он решил поступить подло и не делиться деньгами совсем. В итоге Лейзер подал в суд, добившись частичной блокировки выигрыша Голда. В суде им предложили урегулировать вопрос в частном порядке.

Джейми Голд продолжает играть в покер / Фото PokerNews

Поняв, что деньги ему так просто не достанутся, Голд пошел на соглашение и выплатил Лейзеру какую-то часть выигрыша. Однако сколько именно – остается загадкой. Причем, как только вопрос был урегулирован, Джейми заявил, что вся эта ситуация "одно большое недоразумение". Интересно, что 54-летний Голд продолжает играть в покер до сих пор, но ни одной крупной победы после Main Event WSOP он так и не одержал.