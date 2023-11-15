Найжадібніший чемпіон світу з покеру: як гроші зіпсували Джеймі Голда

Джеймі Голд – культова і водночас суперечлива особистість у світі покеру. "Золотий хлопчик" відзначився найбільшим виграшем в історії покеру, але при цьому вляпався у величезний скандал.

Шанувальники покеру пам'ятають, як у 2006 році перемогу у Головній події WSOP здобув дуже впевнений у собі хлопчина Джеймі Голд. На той момент він отримав рекордні в історії покеру призові – 12 000 000 доларів.

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Одразу після Main Event з'ясувався факт усної домовленості між Джеймі Голдом та його знайомим на ім'я Кріспін Лейзер, який сплатив бай-ін замість Голда на той доленосний турнір. У межах їхньої угоди Джеймі мав віддати половину призових своєму товаришеві.

Погоджуючись на такі умови, Голд явно не підозрював, що віддавати доведеться аж 6 000 000 доларів. Тому він вирішив підло вчинити і не ділитися грошима зовсім. У підсумку Лейзер подав до суду, домігшись часткового блокування виграних грошей Голда. Водночас суд запропонував їм урегулювати це питання приватно між собою.

Джеймі Голд продовжує грати у покер / Фото PokerNews

Зрозумівши, що гроші йому так просто не дістануться, Голд виплатив Лейзеру якусь частину з виграшу. Однак скільки саме – досі невідомо. Як тільки це питання було врегульовано, Джеймі заявив, що вся ця ситуація "просто непорозуміння". Цікаво, що 54-річний Голд продовжує грати у покер донині, але жодної великої перемоги після Main Event WSOP він так і не здобув.

