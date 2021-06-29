Самый популярный покерист Бразилии готовит Неймара к новой карьере

Андре Аккари вот уже более пяти лет тесно общается с Неймаром. Ребята являются не только друзьями, но и поклонниками талантов друг друга.

Все началось в 2015 году, когда Неймар рассказал, что интересуется покером, а его любимым игроком является популярный соотечественник Андре Аккари.

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Этого парня называют бразильским Крисом Манимейкером, ведь в 2011 году он выиграл чемпионский браслет WSOP, что повлекло настоящий покерный бум в стране.

Похоже, "жертвой" этого "взрыва" стал и Неймар. Звездный футболист называет Андре своим близким другом. Они много общаются: не только о спорте, но и на нейтральные темы.

Аккари рассказывал, что звезда сборной Бразилии звонил ему даже за несколько часов до принципиального поединка против Аргентины. Андре проводил для футболиста мастер-классы, что и породило их многолетнюю дружбу.



Неймар и Андре. Фото: The Mirror

Интересно, что когда Неймар играл свой дебютный матч за ПСЖ, в ВИП-ложе рядом с отцом нападающего сидел Аккари.

Ни для кого не секрет, что покер является одним из главных развлечений в лагере сборной Бразилии. Но для Неймара интеллектуальная игра — это не только способ весело провести время. По завершении карьеры футболиста, он попробует свои силы в профессиональном покере, и Аккари убеждает, что Неймар вполне может быть успешным и в этом виде спорта.