Найпопулярніший покерист Бразилії готує Неймара до нової кар’єри

Андре Аккарі ось уже більше п’яти років тісно спілкується з Неймаром. Хлопці є не лише друзями, але й прихильниками талантів одне одного.

Усе розпочалося у 2015 році, коли Неймар розповів, що цікавиться покером, а його улюбленим гравцем є популярний співвітчизник Андре Аккарі.

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Цього хлопця називають Крісом Манімейкером для бразильців. Адже у 2011 році він виграв чемпіонський браслет WSOP, що спричинило справжній покерний бум в країні.

Схоже, "жертвою" цього "вибуху" став і Неймар. Зірковий футболіст називає Андре своїм близьким другом. Вони багато спілкуються: не лише про спорт, але й на нейтральні теми.

Аккарі розповідав, що зірка збірної Бразилії дзвонив йому навіть за кілька годин до принципового поєдинку проти Аргентини. Андре проводив для футболіста майстер-класи. Так їхня дружба і зародилася.



Неймар і Андре. Фото: The Mirror

Цікаво, що коли Неймар грав свій дебютний матч за ПСЖ, у ВІП-ложі поруч з батьком нападника сидів Аккарі.

Ні для кого не секрет, що покер є однією з головних розваг у таборі збірної Бразилії. Але для Неймара інтелектуальна гра — це не лише спосіб весело провести час. По завершенні кар’єри футболіста, він спробує свої сили у професійному покері, й Аккарі переконує, що Неймар цілком може бути успішним і у цьому виді спорту.