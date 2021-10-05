Самый дорогой турнир Мировой серии покера выиграл американец Тайрел Корнелл

Первый хайроллерский ивент на WSOP с бай-ином 25 тысяч долларов принес золотой браслет 33-летнему Тайрелу Корнеллу. Покерпро из Сан-Диего получил за свою победу более 800 тысяч долларов.

Турнир №6 Мировой серии покера собрал 139 участников, которые боролись за призовой фонд в размере более 3 миллионов долларов. По итогам трехдневных баталий первый в карьере золотой браслет WSOP выиграл Тайлер Корнелл.

Интересно Американец разрыдался, выиграв свои первые деньги на WSOP

Американец, как и большинство игроков нового поколения, начинал свою карьеру в онлайне, прежде чем попробовать "живой" покер. Во времена пандемии он снова переключился на режим игры в интернете, о чем свидетельствуют результаты. Так, в главном событии WSOP Online с бай-ином 5 000 долларов Тайлер Корнелл занял 8 место и выиграл более 328 000 долларов.

33-летний американец улучшил свой результат на живой серии WSOP в Лас-Вегасе. Тайрел до последнего не верил в свою победу в хайроллерском турнире. Ситуация за финальным столом постоянно менялась, и лишь к концу события Корнелл упрочил свои позиции.

Чувствую себя потрясающе. Я очень долго шёл к этому, и наконец-то выиграл турнир. Правда, до последнего часа игры не чувствовал победу, – отметил после турнира новоиспеченный чемпион.

Среди других звездных участников высокие результаты показали Джейсон Кун (9 место), Даррен Элиас (12 место), чиплидер первого дня Джейк Дэниелс (14 место) и Стэнли Танг (19 место). Несмотря на победу, Тайрел Корнелл не планирует оставаться в Вегасе. Он поедет отдыхать домой, а вернется потом, чтобы сыграть еще 4-5 турниров на WSOP.