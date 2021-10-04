В жизни Джорджа Макбрайда покер всегда был на почетном месте. Любовь к игре американец пронес с конца 70-х годов, когда играл с друзьями на службе в армии, до домашних посиделок в наши дни. Впрочем, ничем больше, чем хобби, покер для Макбрайда не стал.

Читайте также: Станислав Галатенко – трехкратный чемпион и лидер Кубка Украины по онлайн-покеру

Так было до старта нынешней Мировой серии, где седовласый американец впервые принял участие в профессиональном покерном турнире. На рискованный эксперимент Джорджа уговорила жена, отправив в путешествие с мужем их сына.

Звезд с неба Макбрайд, конечно, не хватал и зарегистрировался в бюджетном, как для WSOP, турнире за 500 баксов "The Reunion". В итоге, Джордж оказался одним из почти 13 тысяч игроков, которые боролись за титул, и одним из 9 сотен, которые попали в "деньги".

Талисман Джорджа Макбрайда / PokerNews

На бабле дебютант буквально выживал – в стеке оставалось всего 2 турнирных фишки. Была и третья – 100-долларовый талисман, который достался Джорджу в память о покойном товарище. Как только бабл "лопнул", Макбрайд не смог сдержать эмоций и разрыдался.

Трогательный эпизод попал в объектив телефона покерного тренера Кенни Джеймса, который сидел рядом. А уже через несколько часов это видео стало настоящим хитом твиттера. Попав в призы, Джордж вскоре вылетел, но для себя он закончил выступление победителем. А уже на следующий день Макбрайд давал интервью одному из топовых покерных каналов.