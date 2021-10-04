У житті Джорджа Макбрайда покер завжди був на почесному місці. Любов до гри американець проніс із кінця 70-х років, коли грав із друзями на службі в армії, до домашніх посиденьок у наші дні. Утім, більшим, аніж хобі, покер для Макбрайда не став.

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Так було до старту цьогорічної Світової серії, де сивочолий американець уперше взяв участь у професійному покерному турнірі. На ризикований експеримент Джорджа вмовила дружина, відправивши у подорож із чоловіком їхнього сина.

Зірок із неба Макбрайд, звісно, не хапав і зареєструвався у бюджетному, як для WSOP, турнірі за 500 баксів "The Reunion". У підсумку, Джордж виявився одним із майже 13 тисяч гравців, які боролись за титул, і одним із 9 сотень, які потрапили у "гроші". Талісман Джорджа Макбрайда / PokerNews

На баблі дебютант буквально виживав – в стеку залишалось лише 2 турнірні фішки. Була і третя – 100-доларовий талісман, який дістався Джорджу в пам’ять про покійного товариша. Як тільки бабл "лопнув", Макбрайд не зміг стримати емоцій і розридався.

Зворушливий епізод потрапив в об’єктив телефону покерного тренера Кенни Джеймса, який сидів поруч. А вже за кілька годин це відео стало справжнім хітом твіттера. Потрапивши у призи, Джордж незабаром вилетів, але для себе він завершив виступ переможцем. А вже наступного дня Макбрайд давав інтерв’ю одному із топових покерних каналів.