Найдорожчий турнір Світової серії покеру виграв американець Тайрел Корнелл

Перший хайролерський івент на WSOP із бай-іном 25 тисяч доларів приніс золотий браслет 33-річному Тайрелу Корнеллу. Покерпро з Сан-Дієго отримав за свою перемогу понад 800 тисяч доларів.

Турнір №6 Світової серії покеру зібрав 139 учасників, які утворили призовий фонд у розмірі понад 3 мільйона доларів. За підсумками триденних баталій перший в кар'єрі золотий браслет WSOP виграв Тайлер Корнелл.

Цікаво Американець розридався, вигравши свої перші гроші на WSOP

Американець, як і більшість гравців нового покоління, починав свою кар'єру в онлайні, перш ніж спробувати "живий" покер. У часи пандемії він знову переключився на режим гри в інтернеті, про що свідчать його результати. Так, у головній події WSOP Online з бай-іном 5 000 доларів Тайлер Корнелл посів 8 місце і виграв понад 328 000 доларів.

33-річний американець покращив свій результат у живій серії WSOP у Лас-Вегасі. Тайрел до останнього не вірив у свою перемогу в хайролерському турнірі. Ситуація за фінальним столом постійно змінювалася і лише наприкінці події Корнелл зміцнив своє лідерство.

Почуваю себе прекрасно. Я дуже довго йшов до цього і врешті-решт виграв турнір. Правда, до останньої години гри я не відчував присмаку перемоги, – зазначив після турніру новоспечений чемпіон.

Серед інших зіркових учасників високі результати показали Джейсон Кун (9 місце), Дарен Елліас (12 місце), чиплідер першого дня Джейк Деніелс (14 місце) і Стенлі Танг (19 місце). Незважаючи на перемогу, Тайрел Корнелл не планує залишатися в Вегасі. Він поїде відпочити додому, а повернеться потім, щоб зіграти ще 4-5 турнірів на WSOP.