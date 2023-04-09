Что посмотреть на выходных: самые недооценённые фильмы о покере

Среди множества фильмов о покере есть работы таких жанров, как саспенс и неонуар. Эти киноленты отличаются особо творческим подходом и оригинальными задумками режиссёра.

В нашем материале предлагаем подборку фильмов трёх совершенно разных жанров. Полумистическая драма, саспенс и неонуар – каждый из них получил одобрительные отзывы у зрителей и неразрывно связан с покером.

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"Двойная ставка" (The Music of Chance, 1993)

Кадр из фильма "Двойная ставка" / Фото pokers.com.ua

Главный герой Джим Нэш отправляется в Нью-Йорк, чтобы начать жизнь с чистого листа. По дороге он встречает окровавленного парня по имени Джек. Он профессиональный игрок в покер, которого избили и ограбили после очередной игры. Случайный встречный также направляется в Нью-Йорк с целью поучаствовать в дорогой схватке против двух богачей.

Для игры ему не хватает 10 000 долларов, поэтому он просит в долг у Нэша. Поначалу игра складывается удачно. Джек уверенно берёт банк за банком, но вскоре все оборачивается в другую сторону. В итоге Джек остаётся должен всем. Ему предложили оригинальный способ, как взыскать долг. Фильм "Двойная ставка" – это полумистическая драма, которая держит в напряжении от начала и до самого конца.

"Крупье" (Croupier, 1998)

Фильм "Крупье" обладает всеми признаками жанра неонуар. Главный герой Джек Манфред – начинающий писатель. Чтобы найти деньги, он устраивается на работу крупье в казино. Джек оказывается высококлассным дилером, однако по возвращению домой постоянно снимает стресс алкоголем. Параллельно с работой в казино Джек пишет книгу о работе крупье, которая становится бестселлером.

"Вознаграждение нашедшему" (Finder's Fee, 2001)

Саспенс означает продолжительное тревожное состояние зрителя при просмотре фильма. В фильме "Вознаграждение нашедшему" саспенс создаётся за счёт сюжета и диалогов. Четверо друзей собираются на домашнюю игру. Главный турнир вечера – "Последний выживший". Вход в эту игру – лотерейный билет.

Правила таковы, что за один круг выбывает один игрок до тех пор, пока не останется единственный победитель. Он и забирает все билеты. Обычная игра в кругу друзей перестаёт такой быть, когда один из билетов оказывается с джекпотом.

В этом фильме много известных актёров: Эрик Палладино, Райан Рейнольдс, Дэш Майок, Мэттью Лиллард, Джеймс Эрл Джонс. Действие проходит в одной комнате, а зритель становится участником игры вместе с актёрами. Фильм рекомендуется всем, вне зависимости от уровня понимания покера – игра занимает центральное место в сюжете.