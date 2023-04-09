Що подивитися у вихідний: найбільш недооцінені фільми про покер

Серед багатьох фільмів про покер є роботи маловідомих широкому загалу жанрів, таких як саспенс і неонуар. Ці стрічки відрізняються творчим підходом та оригінальними задумами авторів.

У нашому матеріалі пропонуємо добірку фільмів трьох абсолютно різних жанрів. Напівмістична драма, саспенс та неонуар – кожен із них отримав схвальні відгуки глядачів та пов'язаний з улюбленою грою мільйонів – покером.

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"Подвійна ставка" (The Music of Chance, 1993)

Кадр із фільму "Подвійна ставка" / Фото pokers.com.ua

Головний герой Джим Неш вирушає до Нью-Йорка, щоб розпочати нове життя. Дорогою він зустрічає хлопця на ім'я Джек. Він професійний гравець у покер, якого побили та пограбували. Джек також прямує до Нью-Йорка, щоб взяти участь у дорогій грі проти багатіїв, але тепер йому не вистачає 10 000 доларів.

Неш позичає йому гроші. Спершу гра складається успішно для Джека. Він впевнено бере банк за банком, однак потім ситуація кардинально змінилася. У підсумку він залишається у боргу перед усіма. Багатії пропонують оригінальний спосіб Джеку, що дасть йому можливість розрахуватися. Фільм "Подвійна ставка" – це напівмістична драма, яка тримає у напрузі до самої розв'язки.

"Круп'є" (Croupier, 1998)

Фільм "Круп'є" має всі ознаки рідкісного жанру неонуар. Головний герой Джек Манфред – письменник-початківець. Щоб знайти гроші, він влаштовується на роботу круп'є у казино. Джек виявився успішним дилером, однак чоловік має проблеми з алкоголем. Паралельно Джек пише книгу про роботу круп'є, яка стає бестселером.

"Винагорода тому, хто знайде" (Finder's Fee, 2001)

Саспенс – це жанр, який викликає тривалий тривожний стан у глядача під час перегляду фільму. У стрічці "Винагорода тому, хто знайде" саспенс створюється внаслідок сюжету та діалогів. Друзі збираються на домашню гру. Головний турнір вечора має назву "Останній, хто вижив". Вхід до цієї гри – лотерейний білет.

За одне коло вибуває один гравець до тих пір, поки у грі не залишиться переможець. Він забирає всі білети. Звичайна гра у колі друзів перестає такою бути, коли в одному з білетів приховується джекпот.

У цьому фільмі багато відомих акторів: Ерік Палладіно, Райан Рейнольдс, Деш Майок, Меттью Ліллард, Джеймс Ерл Джонс. Дія відбувається в одній кімнаті, а глядач ніби стає учасником гри разом з акторами.