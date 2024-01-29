Украинец Сабищенко финишировал в топ-5 престижного турнира в Словакии

Известный покерист Ростислав Сабищенко успешно съездил в Словакию. Украинец пробился за финальный стол турнира и в итоге неплохо пополнил свой банкрол.

Главный турнир этапа Евразийского покерного тура (EAPT) в Братиславе с бай-ином 560 евро собрал 389 входов и растянулся на три соревновательных дня. В восьмерку тех, кому удалось пробиться за финальный стол, попал и Сабищенко.

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Дела у Ростислава, казалось, шли неплохо – он выбил из соревнований израильтянина Авраама Сиссо на шестой строчке и завладел вполне комфортным стеком в более чем 30 больших блайндов. Однако уже следующая рука стала для украинца последней в турнире. Сабищенко откровенно не повезло – он пошел ол-ин из АК и напоролся на АА Миклеша Шуффи. Чуда не произошло, поэтому украинец покинул турнир на пятом месте, заработав более 8 тысяч евро призовых.

Что известно о Ростиславе Сабищенко Черкащанин Ростислав Сабищенко – успешный украинский профессиональный игрок в покер. Среди прочего в 2022 году он сумел занять третье место на одном из турниров WSOP Online, совсем немного не дотянувшись до заветного браслета. Тогда Ростислав заработал больше 36 тысяч долларов.

А вот венгр Шуффа после того, как выбил из соревнований нашего земляка, захватил контроль над финальным столом и довел турнир до своей победы. За первую строчку он получил 32 630 евро призовых, а также право участия в Гранд финале EAPT, который состоится в мае на Кипре.

Украинец разобрался с сотнями тысяч оппонентов

Другому украинскому покеристу с никнеймом B00ZER удалось пробиться на финальный стол онлайн-турнира, участие в котором принимали более 200 тысяч игроков. B00ZER финишировал пятым и заработал 12 тысяч долларов.