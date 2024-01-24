Вход в турнир в формате "баунти" стоил чуть больше 5 долларов, поэтому принять участие себе смогли позволить почти 250 тысяч покеристов. Следовательно, призовой фонд составил впечатляющие 1 218 275 долларов.

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Несмотря на невероятное количество соперников, пробиться на финальный стол удалось и одному украинскому покеристу, выступающему под никнеймом B00ZER.

За "финалкой" спортсмены решили поделить призовой фонд и продолжить борьбу только за "баунти". B00ZER в итоге финишировал на 5-й строчке и заработал более 12 тысяч долларов призовых.

Добавим, что другой украинец с ником Tolik@ финишировал десятым, заработав 2,4 тысяч долларов.



Итоговая турнирная таблица с украинцами / Скриншот с GGpoker

Украинский успех в Чехии

Напомним, недавно украинцы удачно выступили на этапе WSOP Circuit в чешском Розвадове. В частности, сразу 11 наших земляков попали в призовую зону Главного турнира. Лучший результат показал Яков Сызганов, финишировавший 16-м и заработавший 8748 евро.