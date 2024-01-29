Українець Сабіщенко фінішував у топ-5 престижного турніру в Словаччині

Відомий покерист Ростислав Сабіщенко успішно з'їздив до Словаччини. Українець пробився за фінальний стіл турніру та в підсумку непогано поповнив власний банкрол.

Головний турнір етапу Євразійського покерного туру (EAPT) у Братиславі з бай-іном 560 євро зібрав 389 входів та розтягнувся на три змагальних дні. До вісімки тих, кому вдалося пробитися за фінальний стіл потрапив і Сабіщенко.

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Справи у Ростислава, здавалося, йшли непогано – він вибив зі змагань ізраїльтянина Авраама Сіссо на шостій сходинці і заволодів цілком комфортним стеком у понад 30 великих блайндів. Проте, вже наступна рука стала для українця останньої в турнірі. Сабіщенку відверто не пощастило – він пішов ол-ін з АК і напоровся на АА Мікльоша Шуффи. Дива не сталося, тож українець покинув турнір на п’ятому місці, заробивши понад 8 тисяч євро призових.

Що відомо про Ростислава Сабіщенка. Черкащанин Ростислав Сабіщенко – успішний український професійний гравець у покер. З-поміж іншого у 2022 році він зумів посісти третю сходинку на одному з турнірів WSOP Online, зовсім трохи не дотягнувшись до заповітного браслета. Тоді Ростислав заробив понад 36 тисяч доларів.

А от угорець Шуффа після того, як вибив зі змагань нашого земляка, захопив контроль над фінальним столом та довів турнір до своєї перемоги. За першу сходинку він отримав 32 630 євро призових, а також право участі у Гранд фіналі EAPT, що відбудеться у травні на Кіпрі.

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Іншому українському покеристу з нікнеймом B00ZER вдалося пробитися на фінальний стіл онлайн-турніру, участь у якому брали понад 200 тисяч гравців. B00ZER фінішував п’ятим та заробив 12 тисяч доларів.