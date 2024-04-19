Украинское дерби в финале престижного турнира– кому достались трофей и полтора миллиона

Урожайной выдалась концовка недели для украинских покеристов. Особенно заметно "зажег" в онлайне легендарный Роман Романовский.

Престижный турнир Bounty Hunters за 525 долларов в крупнейшем покер-руме GGPoker в этот раз собрал 666 входов, что позволило сформировать солидный призовой фонд в 333 тысячи долларов.

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За финальным столом оказались сразу двое украинских игроков – StreetFlushD и Роман RomeoPro Романовский. Более того, именно двое наших земляков в конце концов сошлись в хедз-апе и разыграли трофей. Сильнее на этот раз оказался StreetFlushD, которому досталось почти 40 тысяч долларов (более 1,5 миллиона гривен), Роман получил 23 тысячи баксов.

Романовский, впрочем, вряд ли слишком расстроился. Дело в том, что самый успешный украинский онлайн-игрок в тот же вечер сумел добавить к условной серебряной медали, еще и золотую. RomeoPro выиграл соревнование High Roller NLH Classic тоже с бай-ином 525 долларов. В хедз-апе Роман одолел известного австралийского профессионала Джошуа Маккали и заработал 6 тысяч долларов.

Но даже этим успехи Романовского не ограничились. В турнире Bounty Hunters Forty Stack он финишировал шестым, за что получил еще 1 380 баксов призовых.

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