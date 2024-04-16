Украинцы "зажигают" в онлайне – оформили десятки тысяч долларов призовых

Представители сине-желтого флага не устают демонстрировать свой высокий уровень в престижных покерных баталиях. Более того, украинцы покоряют сразу несколько дисциплин.

В одном из ведущих покер-румов мира GGPoker стартовала серия турниров по Омахе – Omaholic Series. Уже на старте фестиваля нескольким украинцам удалось продемонстрировать свои навыки в этой дисциплине.

К теме Негреану разобрался с харьковчанкой, но остановился в шаге от трофея

Sunday Secret KO HR (Mystery Bounty) с бай-ином 525 долларов собрал 390 входов. Нашему земляку с ником HESOYAM69 удалось занять четвертое место, за которое он получил 11 418 долларов призовых (4 240 – баунти). Победу в событии одержал мексиканец AsTer0iDe, получив почти 25 тысяч долларов.

Еще в одном турнире в рамках серии Sunday Bounty Big Game за 215 долларов украинец Reading you завоевал условную бронзовую медаль. Вознаграждением за третье место стали почти 6 тысяч долларов.

Впрочем, не Омахой единой. Как всегда блистали представители Украины и в старом, добром Холдеме. Все чаще дает повод говорить о себе покерист с ником Break_your_face. На этот раз он финишировал третьим в соревнованиях хайроллеров за 1050 баксов и получил 14 567 долларов призовых.

В то же время без преувеличения легендарный украинский покерист Роман Романовский стал вторым в турнире High Rollers Sunday Last Call за 1 500 долларов, уступив лишь бразильцу Фелипе Кетцеру. Романовский разбогател на 11 010 долларов, а победитель – на 15 228.

Скандал в сборной Украины

Известного украинского игрока Андрея Козленко исключили из состава национальной сборной из-за его недавнего участия в российском подкасте "Жизнь как покер".