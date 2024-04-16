Українці "запалюють" в онлайні – оформили десятки тисяч доларів призових

Представники синьо-жовтого прапора не втомлюються демонструвати свій високий рівень у престижних покерних баталіях. Ба більше, українці підкорюють одразу кілька дисциплін.

В одному з провідних покер-румів світу GGPoker стартувала серія турнірів з Омахи – Omaholic Series. Вже на старті фестивалю кільком українцям вдалося продемонструвати свої навички у цій дисципліні.

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Sunday Secret KO HR (Mystery Bounty) з бай-іном 525 доларів зібрав 390 входів. Нашому земляку з ніком HESOYAM69 вдалося посісти четверте місце, за яке він отримав 11 418 доларів призових (4 240 – баунті). Перемогу в події здобув мексиканець AsTer0iDe, отримавши майже 25 тисяч доларів.

Ще в одному турнірі в рамках серії Sunday Bounty Big Game за 215 доларів українець Reading you завоював умовну бронзову медаль. Винагородою за третє місце стали майже 6 тисяч доларів.

Втім, не Омахою єдиною. Як завжди виблискували представники України і в старому, доброму Холдемі. Все частіше дає привід говорити про себе покерист з ніком Break_your_face. Цього разу він фінішував третім у змаганнях хайролерів за 1050 баксів та отримав 14 567 доларів призових.

Водночас без перебільшення легендарний український покерист Роман Романовський став другим у турнірі High Rollers Sunday Last Call за 1 500 доларів, поступившись лише бразильцю Феліпе Кетцеру. Романовський розбагатів на 11 010 доларів, а переможець – на 15 228.

Скандал у збірній України

Відомого українського гравця Андрія Козленка виключили зі складу національної збірної через його недавню участь в російському подкасті "Жизнь как покер".