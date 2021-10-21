Рекордсмена мира остановили на пороге очередного рекорда

Вдохновившись завоеванием 16-го браслета WSOP Фил Хельмут практически сразу попытался обновить свое достижение. Легендарному американцу не хватило одного шага до титула в турнире за 10 тысяч долларов.

Турниры Dealer's Choice удовлетворяют любой вкус гостей Лас-Вегаса, ведь сочетают в себе аж 20 разновидностей игры.

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Опционная дисциплина, впрочем, "пришлась по карману" лишь 93 игрокам. И это из-за того, что бай-ин в турнир приравняли к Main Event за 10 тысяч долларов. Поэтому неудивительно, что среди участников турнира оказалось немало мировых звезд, которые могут себе позволить такие инвестиции.

Чего только стоит список участников финального стола, куда пробились и Фил Хельмут, и Даниэль Негреану, и Майк Матусов. В этой компании больше всего шансов эксперты отдавали Хельмуту, все таки, Poker Brat набрал невероятный темп на нынешнем WSOP и недавно завоевал свой 16-й титул Мировой серии покера.



Адам Фридман празднует победу / фото PokerNews

Хельмут убедительно направлялся к 17-му трофею, но споткнулся на последнем барьере. Адама Фридмана не просто так называют одним из королей этой разновидности игры. Благодаря успешному выступлению на нынешней WSOP, американец выиграл уже третий браслет в турнире Dealer's Choice, а всего 4-й в карьере.

Фридман получил 248,3 тысячи долларов призовых, Хельмут – 153,5 К. Несмотря на локальную неудачу, Фил справедливо претендует на звание лучшего игрока нынешней WSOP. За 3 недели фестиваля Хельмут побывал за 5 финальными столами, а один из турниров завершился для него триумфом.